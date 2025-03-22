На станции "Нижегородская" московского метро появилось кафе Общество

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Московском метрополитене появилось кафе с напитками и едой на вынос. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Кафе с напитками и едой на вынос открыто на станции "Нижегородская". В меню представлены сэндвичи, выпечка, десерты, кофе, чай и другие сезонные напитки.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, точка питания ориентирована на быстрое и качественное обслуживание пассажиров.

Он добавил, что в планах столичных властей открыть подобные кафе и на других станциях.

Ранее нижегородцам рассказали, чем уникальна станция метро "Московская" в столице Приволжья.