Стало известно, как новые вагоны попадают в нижегородское метро

Новые вагоны перегоняются с завода в нижегородский метрополитен по обычной железной дороге. Об этом рассказал Telegram-канал "МетроНН".
Ширина колеи у метро и железной дороги составляет 1520 мм, поэтому вагоны для поездов метро доставляют как обычные. Таким же образом они могут возвращаться на завод для ремонтных работ или модернизации.
Депо "Пролетарское" соединено с автозаводской железнодорожной станцией.
Напомним, новые пятивагонные составы появятся в нижегородском метро после открытия станций "Сенная" и "Площадь Свободы".
Ранее сообщалось, генподрядчик продления Автозаводской линии метро судится с субподрядчиком в Нижнем Новгороде.
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