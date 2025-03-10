Стало известно, как новые вагоны попадают в нижегородское метро Общество

Новые вагоны перегоняются с завода в нижегородский метрополитен по обычной железной дороге. Об этом рассказал Telegram-канал "МетроНН".

Ширина колеи у метро и железной дороги составляет 1520 мм, поэтому вагоны для поездов метро доставляют как обычные. Таким же образом они могут возвращаться на завод для ремонтных работ или модернизации.

Депо "Пролетарское" соединено с автозаводской железнодорожной станцией.

Напомним, новые пятивагонные составы появятся в нижегородском метро после открытия станций "Сенная" и "Площадь Свободы".

Ранее сообщалось, генподрядчик продления Автозаводской линии метро судится с субподрядчиком в Нижнем Новгороде.