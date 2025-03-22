Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Бутурлинском районе

Двое взрослых и ребенок пострадали в аварии на трассе М-12. Об этом сообщили в УГИБДД России по Нижегородской области.
Они находились в припаркованном автомобиле "Лада Приора", когда в них въехала "Газель". ДТП произошло на 502 километре дороги в Бутурлинском районе.
Пострадавшие мужчина и женщина, а также однолетний ребенок доставлены в больницу Арзамаса.
Ранее сообщалось, что иномарка сбила юношу на нерегулируемом переходе в Нижнем Новгороде.
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