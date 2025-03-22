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Как правильно пить воду, рассказали нижегородцам

24 марта 2025 10:16  [88] Общество

Нижегородцам напомнили о правилах питьевого режима. Рекомендации по употреблению воды приводит телеграм-канал "Бокал прессека".

В первую очередь, следует помнить о том, что у каждого человека своя норма потребления жидкости: 30 мл воды на 1 кг веса. Поэтому пить воду нужно равномерно в течение всего дня, а не через силу, когда нет потребности.

Также неправильным считается замена воды на другие напитки: сок, кофе чай и т.д.

Если употреблять воду чрезмерно то из организма могут вымываться соли и минералы. Это, в свою очередь, чревато неприятными последствиями в виде отеков и судорог.

Ранее нижегородцам рассказали, как защитить себя от гепатита С.

 

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Теги:
Медицина и здоровье
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