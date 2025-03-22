Как правильно пить воду, рассказали нижегородцам

Нижегородцам напомнили о правилах питьевого режима. Рекомендации по употреблению воды приводит телеграм-канал "Бокал прессека".
В первую очередь, следует помнить о том, что у каждого человека своя норма потребления жидкости: 30 мл воды на 1 кг веса. Поэтому пить воду нужно равномерно в течение всего дня, а не через силу, когда нет потребности.
Также неправильным считается замена воды на другие напитки: сок, кофе чай и т.д.
Если употреблять воду чрезмерно то из организма могут вымываться соли и минералы. Это, в свою очередь, чревато неприятными последствиями в виде отеков и судорог.
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