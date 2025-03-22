Победитель первого этапа кубка по айс-кроссу поделился эмоциями после победы Спорт

Фото: Александр Воложанин

Победитель первого этапа Открытого кубка мира Pari Ice Cross (0+) Владислав Кочуков 14 лет шел к своей победе. Об этом он рассказал изданию sovsport.ru.

Спортсмен поделился, что в прошлых трех финалах он занимал четвертое место.

Кочуков добавил, что изначально этот вид спорта назывался Crashed ice (пер. "разбитый лед"). По его словам, прошедший этап напоминает соревнования, которые проходили в 2004-2010 годах.

"Да, я был готов лазить по стене. Это нормальная практика на международных соревнованиях. За рубежом, в Северной Америке, в Европе, когда были крупные этапы, были моменты, когда приходилось по бортику забираться. Потому что не все умеют проходить эти фигуры", - рассказал чемпион.

Владислав Кочуков также отметил атмосферу соревнований и теплый прием от нижегородских болельщиков.

Напомним, соревнования по скоростному спуску на коньках состоялись 23 марта на Чкаловской лестнице.