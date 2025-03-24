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Культура и отдых

114 млн рублей выделено на благоустройство Казенного пруда в Лукоянове

24 марта 2025 13:00  [108] Культура и отдых

На благоустройство общественной территории "Казённый пруд" в Лукоянове выделено 114 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок. 

Работы будут проведены в рамках реализации проекта-победителя IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Срок выполнения – до 1 ноября 2025 года (включительно). Источник финансирования – средства федерального бюджета, бюджета Нижегородской области и Лукояновского муниципального округа. 

Отметим, что в 2024 году по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда" провели первый этап благоустройства берега Казённого пруда: установили детскую площадку, построили пирсы для любителей рыбалки, обновили спуск со стороны улицы Куйбышева. На эти цели израсходовали 6,2 млн рублей. 

Ранее стало известно, что работы по благоустройству в рамках этого же проекта также пройдут в УренеНавашине и Лыскове. Всего в конкурсе одержали победу девять городов Нижегородской области и один проект благоустройства в Харцызске.

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Теги:
Благоустройство Госзакупки Лукоянов
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