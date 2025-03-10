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Общество

280 "зайцев" поймали с начала года в нижегородских автобусах

21 марта 2025 08:00  [133] Общество

В Нижнем Новгороде с начала года выявили 280 случаев неоплаты проезда на общественном транспорте.

Как рассказали в "Центре развития транспортных систем", именно столько протоколов об административном правонарушении выписали сотрудники отдела контроля ЦРТС. Всех "зайцев" оштрафовали на тысячу рублей.

Также инспекторы ведомства зафиксировали 44 случая нарушений правил остановки со стороны водителей. Речь идет об эпизодах, когда автобус проезжает остановку без посадки и высадки пассажиров, водителей таких маршруток оштрафовали.

Кроме того, еще 28 шоферов наказали за разговор по телефону во время управления автобусом.

Ранее сообщалось, что рейды по безбилетникам будут организованы в нижегородских автобусах в марте.

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Теги:
автобусы Общественный транспорт ЦРТС
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