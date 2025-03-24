Глава Сокольского округа попал в серьезное ДТП под Городцом Происшествия

Фото: телеграм-канал Ni Mash

Глава Сокольского района Нижегородской области Александр Созонов стал участником серьезной аварии, которая произошла под Городцом. Согласно информации телеграм-канала Ni Mash, инцидент произошел, когда чиновник направлялся в командировку в Нижний Новгород.

Автомобиль Созонова столкнулся с другой машиной лоб в лоб. За рулем находился водитель главы округа. Обе стороны аварии были госпитализированы.

На данный момент официальных комментариев по поводу происшествия не поступало.