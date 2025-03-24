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Общество

Один ветеран не дожил до вручения звания Почетного жителя Нижнего Новгорода

24 марта 2025 13:33  [69] Общество
Один ветеран не дожил до вручения звания Почетного жителя Нижнего Новгорода

Один ветеран Великой Отечественной войны не дожил до вручения звания Почетного жителя Нижнего Новгорода. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии гордумы по местному самоуправлению, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

С докладом перед депутатами выступила директор департамента по соцполитике Галина Гуренко. Она напомнила, что 15 января президент России Владимир Путин поддержал инициативу министерства обороны РФ о наделении фронтовиков званием почетного жителя региона, города или иного муниципалитета. 

В феврале депутаты гордумы одобрили постановление о присвоении звания "Почетный гражданин Нижнего Новгорода" участникам Великой Отечественной войны. 

Изначально в списке на присвоение указанного звания значились 45 фронтовиков. Двое - Евгений Макаров и Александра Нестеренко - уже получили звание "Почетный житель Нижнего Новгорода". Еще один ветеран, по данным соцзащиты Автозаводского района, умер 16 марта. 

Напомним, что Почетным гражданам Нижнего Новгорода каждый квартал выплачивают из горбюджета по 50 тысяч рублей. 

Напомним, на январском заседании депутаты приняли решение о присвоении 30 ветеранам войны звания Почетного ветерана Нижнего Новгорода.

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Теги:
Ветераны Гордума Почетные граждане
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