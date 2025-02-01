Елена Мозгунова: "Чтить, уважать и не обделять вниманием фронтовиков - наша общая задача" Общество

15 января, на заседании российского оргкомитета "Победа" Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минобороны удостоить всех ветеранов Великой Отечественной войны званиями "Почетный гражданин". Также глава государства обратился с просьбой к губернаторам и мэрам в самое ближайшее время встретиться с участниками войны лично и решить проблемы, которые беспокоят ветеранов.

Поручение главы государства было сразу же принято к исполнению во многих регионах России. Органы законодательной и исполнительной власти на местах, а также органы местного самоуправления запустили необходимые процедуры для того, чтобы ветераны получили статус "Почетных граждан" как можно быстрее.

3 февраля глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил в своем Тelegram-канале, что обсудил этот вопрос с участницей Сталинградской битвы, Почётным гражданином города Александрой Нестеренко и принял решение обратиться "с этой инициативой к депутатам городской Думы для дальнейшего претворения в жизнь". Процесс начался и Нижнем Новгороде.

Елена Мозгунова, историк, канд. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Чтить, уважать и не обделять вниманием фронтовиков – важно и необходимо как для сохранения исторической памяти о великом событии, так и для примера - напоминания современным школьникам, студентам о том, что такое настоящий подвиг и труд. Не так много осталось их - героев тех страшных лет. И главное - помнить о ветеранах не только в преддверии 80-летней годовщины победы, но и в остальное время. Здесь в равной мере ценны внимание – звание "Почетный гражданин" и материальная помощь.

Размышляя о том, что же сейчас можно еще сделать для ветеранов Великой Отечественной войны, полагаю, комфортный быт и вовремя оказанные необходимые медицинские услуги будут иметь первостепенное значение. И здесь обращение В.В. Путина к главам субъектов и муниципалитетов с просьбой навестить лично и решить проблемы ветеранов весьма уместно.

Однако, обращает на себя внимание тот факт, что местные органы власти без участия Президента не предложили подобную инициативу, сосредоточившись на бытовых жилищно-коммунальных делах. В то время, как работа более высокого порядка, связанная с патриотизмом, воспитанием, в конечном счете, с исторической памятью исходит обычно "сверху".