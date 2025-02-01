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Общество

Елена Мозгунова: "Чтить, уважать и не обделять вниманием фронтовиков - наша общая задача"

06 февраля 2025 16:42  [62] Общество

15 января, на заседании российского оргкомитета "Победа" Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минобороны удостоить всех ветеранов Великой Отечественной войны званиями "Почетный гражданин". Также глава государства обратился с просьбой к губернаторам и мэрам в самое ближайшее время встретиться с участниками войны лично и решить проблемы, которые беспокоят ветеранов.

Поручение главы государства было сразу же принято к исполнению во многих регионах России. Органы законодательной и исполнительной власти на местах, а также органы местного самоуправления запустили необходимые процедуры для того, чтобы ветераны получили статус "Почетных граждан" как можно быстрее.

3 февраля глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил в своем Тelegram-канале, что обсудил этот вопрос с участницей Сталинградской битвы, Почётным гражданином города Александрой Нестеренко и принял решение обратиться "с этой инициативой к депутатам городской Думы для дальнейшего претворения в жизнь". Процесс начался и Нижнем Новгороде.

Елена Мозгунова, историк, канд. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Чтить, уважать и не обделять вниманием фронтовиков – важно и необходимо как для сохранения исторической памяти о великом событии, так и для примера - напоминания современным школьникам, студентам о том, что такое настоящий подвиг и труд. Не так много осталось их - героев тех страшных лет. И главное - помнить о ветеранах не только в преддверии 80-летней годовщины победы, но и в остальное время. Здесь в равной мере ценны внимание – звание "Почетный гражданин" и материальная помощь.

Размышляя о том, что же сейчас можно еще сделать для ветеранов Великой Отечественной войны, полагаю, комфортный быт и вовремя оказанные необходимые медицинские услуги будут иметь первостепенное значение. И здесь обращение В.В. Путина к главам субъектов и муниципалитетов с просьбой навестить лично и решить проблемы ветеранов весьма уместно.

Однако, обращает на себя внимание тот факт, что местные органы власти без участия Президента не предложили подобную инициативу, сосредоточившись на бытовых жилищно-коммунальных делах. В то время, как работа более высокого порядка, связанная с патриотизмом, воспитанием, в конечном счете, с исторической памятью исходит обычно "сверху".

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Теги:
Ветераны ВОВ Елена Мозгунова
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