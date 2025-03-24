Оплату проезда по геолокации введут в нижегородских автобусах и трамваях до июля Общество

Фото: Александр Воложанин

Оплату проезда по геолокации планируется ввести в автобусах и трамваях Нижнего Новгорода до июля, сообщили в ЦРТС.

Уточняется, что такая возможность появится в течение второго квартала у пассажиров автобусов перевозчика АО "Нижегородпассажиравтотранс" и трамваев ООО "Экологические проекты".

В электробусах оплату по геолокации ввели в октябре 2024 года, а в троллейбусах – в января 2025-го. Кроме того, в них также размещен QR-код. Отсканировав его, можно скачать приложение или оплатить проезд.

В ЦРТС добавили, чтобы воспользоваться возможностью оплаты по геолокации или QR-коду, надо установить приложение "Нижегородская область. Транспорт", разрешить использование местоположения и привязать свою банковскую карту для оплаты.

Ранее сообщалось, что с начала года в Нижнем Новгороде выявили 280 случаев неоплаты проезда на общественном транспорте.