Первые подснежники зацвели в Нижегородской области

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Жители региона делятся фотографиями подснежников в социальных сетях. Их публикует Telegram-канал “Мой Нижний Новгород”.
Символы весны были замечены не только в областных лесах, но и в городе.
Цветение подснежников вероятно связано с ранним потеплением в регионе.
Напомним, по предварительному прогнозу Гидрометцентра погода в апреле будет соответствовать средним многолетним значениям.
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