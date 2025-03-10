Первые подснежники зацвели в Нижегородской области Общество

Фото: Telegram-канал "Мой Нижний Новгород"

Жители региона делятся фотографиями подснежников в социальных сетях. Их публикует Telegram-канал “Мой Нижний Новгород”.

Символы весны были замечены не только в областных лесах, но и в городе.

Цветение подснежников вероятно связано с ранним потеплением в регионе.

Напомним, по предварительному прогнозу Гидрометцентра погода в апреле будет соответствовать средним многолетним значениям.