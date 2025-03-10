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Общество

Можно ли есть тюльпаны, рассказали нижегородцам

11 марта 2025 12:28  [113] Общество

Фото: Александр Воложанин

В социальных сетях после 8 марта появился тренд на поедание тюльпанов. Подростки и молодые люди выкладывают в сеть видео, где употребляют в пищу бутон, стебель или листья цветов. Они утверждают, что тюльпаны по вкусу напоминают обычную зелень или горох.

Заместитель директора Ботанического сада ННГУ Татьяна Хрынова дала комментарий НИА "Нижний Новгород" о вреде таких пищевых экспериментов.

Не так страшен тюльпан, как его малюют

В отличие от многих декоративных луковичных, тюльпан не содержат ядовитых веществ, поэтому в пищу можно употреблять любые части этого растения, заявляет биолог. Запечённые луковицы тюльпанов по вкусу могут напоминать картофель, они также богаты крахмалом и сахаром.

Цветки и листья многих сортов тюльпанов также съедобны и вкусны при правильном приготовлении. В зависимости от сорта и сезона их вкус похож на салат-латук или другую салатную зелень. Листья и лепестки даже используются для приготовления салатов, окрошки, супов. Также популярно блюдо из тушёных лепестков и бутонов молодых тюльпанов. По вкусу они получаются очень нежными и похожи на спаржу или брокколи.

В листьях этих цветов содержится горечь. Чтобы избавиться от неё, необходимо нарезать листья и залить их небольшим количеством уксуса, после чего оставить их на час.

Меры предосторожности

Вместе с тем следует понимать, что магазинные тюльпаны лучше не употреблять в пищу. Это небезопасно, так как при транспортировке цветов для сохранения свежести бутонов их обрабатывают химическими препаратами.

Однако цветы, выращенные в собственном саду, можно употреблять в пищу при правильном приготовлении. В народной медицине съедобные сорта тюльпанов применяются для лечения некоторых заболеваний.

Некоторые сорта тюльпанов употреблять в пищу нельзя даже при термической обработке. Например, тюльпаны Гюнтера и Гесмера. Эти виды являются токсичными.

Ранее сообщалось, нижегородский врач рассказала, какие цветы могут навредить аллергикам.

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Теги:
Здоровье Медицина и здоровье Цветы
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