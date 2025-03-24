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Общество

Регламентирован порядок переноса мемориальных досок в Нижнем Новгороде

25 марта 2025 08:00  [12] Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Регламентирован порядок переноса мемориальных сооружений и досок в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии гордумы по местному самоуправлению, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

По словам начальника управления правовой и аналитической деятельности гордумы Ирины Масловой, соответствующие изменения предлагается внести в Положение об увековечении памяти выдающихся личностей и исторических событий. 

"Возникают такие ситуации, когда здания подлежат реконструкции или обветшали либо место расположения доски не совсем выигрышное и освобождается другое, куда можно перенести ее", — отметила Маслова. 

В документе прописали регламент порядка принятия решения об изменении места размещения мемориального объекта. Инициаторы переноса должны направить в комитет по увековечиванию ходатайство с обоснованием необходимости изменения места и приложить все необходимые документы. Там их в течение 30 дней рассмотрят, а по итогу примут решение.

Ранее сообщалось, что еще три мемориальные доски выдающимся личностям установят в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Гордума Память
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