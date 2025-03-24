Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
24 марта 2025 14:31  [109] Нижегородская область заняла 37 место по строительству жилья в 2024 году
24 марта 2025 14:17  [250] Сельская ипотека в Нижегородской области возобновится после утверждения банков
24 марта 2025 13:56  [118] Голикова заявила о рекордно низком уровне бедности в России
24 марта 2025 12:59  [140] ВТБ: мошенники усовершенствовали схему с NFC-клонами карт
24 марта 2025 09:11  [242] Нижегородцы мечтают о зарплате в 200 тысяч рублей
23 марта 2025 13:30  [547] В Богородске планируют построить завод по выпуску лифтов
23 марта 2025 11:23  [410] Завод по производству одноразовых медицинских шприцев планируется открыть в Кстовском округе
22 марта 2025 09:45  [1322] Новый автомобильный завод за 35 млрд может появиться в Нижегородской области
21 марта 2025 17:05  [616] Развитие инфраструктуры и кадровое обеспечение обсудили представители Корпорации развития с резидентами ОЭЗ "Кулибин"
21 марта 2025 16:57  [461] Нижегородские экспортеры могут компенсировать до 900 млн рублей на НИОКР и омологацию
Экономика

Голикова заявила о рекордно низком уровне бедности в России

24 марта 2025 13:56  [118] Экономика

По результатам 2024 года уровень бедности в России достиг рекордно низкого значения за всю историю страны. Об этом сообщила зампред федерального правительства Татьяна Голикова в ходе оперативного совещания с участием премьер-министра Михаила Мишустина, сообщил телеканал "360".

По её словам, согласно данным Федеральной службы государственной статистики, доля россиян с доходами ниже границы бедности составила 7,2%. Это самый низкий показатель с начала 2000-х годов и за всю историю России, подчеркнула Голикова.

Вице-премьер также отметила, что правительство уделяет особое внимание снижению уровня бедности среди многодетных семей. Меры поддержки для них будут "донастраиваться". В качестве примера Голикова привела семейную налоговую выплату, которая начнёт действовать в 2026 году.

Напомним, согласно последним аналитическим данным, Нижегородская область заняла 21 место в стране по уровню финансового благополучия.

Ранее сообщалось, что более 1,1 млрд рублей выделено на соцконтракты для нижегородцев в 2025 году. При этом, по оценкам минсоцполитики, по итогам 2024 года уровень бедности в регионе составит около 7%, а к 2030 году прогнозируется его снижение до рекордных 5%.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Социальная сфера Статистика
Поделиться:
Новости по теме
23 декабря 2024 15:39  [1108] Усиление мер поддержки многодетных семей запланировано в Нижегородской области на 2025 год
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
24 марта 2025 12:54Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph