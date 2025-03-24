Голикова заявила о рекордно низком уровне бедности в России Экономика

По результатам 2024 года уровень бедности в России достиг рекордно низкого значения за всю историю страны. Об этом сообщила зампред федерального правительства Татьяна Голикова в ходе оперативного совещания с участием премьер-министра Михаила Мишустина, сообщил телеканал "360".

По её словам, согласно данным Федеральной службы государственной статистики, доля россиян с доходами ниже границы бедности составила 7,2%. Это самый низкий показатель с начала 2000-х годов и за всю историю России, подчеркнула Голикова.

Вице-премьер также отметила, что правительство уделяет особое внимание снижению уровня бедности среди многодетных семей. Меры поддержки для них будут "донастраиваться". В качестве примера Голикова привела семейную налоговую выплату, которая начнёт действовать в 2026 году.

Напомним, согласно последним аналитическим данным, Нижегородская область заняла 21 место в стране по уровню финансового благополучия.

Ранее сообщалось, что более 1,1 млрд рублей выделено на соцконтракты для нижегородцев в 2025 году. При этом, по оценкам минсоцполитики, по итогам 2024 года уровень бедности в регионе составит около 7%, а к 2030 году прогнозируется его снижение до рекордных 5%.