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Общество

Более 1,1 млрд рублей выделено на соцконтракты для нижегородцев в 2025 году

14 января 2025 16:00  [115] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 1,1 млрд рублей выделено из федерального и областного бюджетов на социальные контракты в Нижегородской области в 2025 году, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Согласно информации, деньги выделены в рамках проекта Минтруда России, который регион реализует с 2020 года.

По словам главы региона Глеба Никитина, благодаря этой мере поддержки многие жители смогли улучшить свое благосостояние, открыть бизнес, расширить личное подсобное хозяйство, найти работу или преодолеть трудные жизненные ситуации. В 2024 году соцконтракты заключили около 3,3 тысячи человек, а в этом году планируется увеличить данный показатель до 4,6 тысячи.

Министр социальной политики региона Игорь Седых отметил, что бизнес остается самым востребованным направлением поддержки. Жители чаще всего открывают предприятия в сфере красоты, логистики, автомобильного обслуживания, производства и торговли. В прошлом году более двух тысяч контрактов были связаны с бизнесом. Также были популярны бытовые услуги, фото- и видеосъемка.

За четыре года социальные контракты заключили более 55 тысяч человек на сумму свыше 7,5 млрд рублей. Всего программой охвачено более 100 тысяч нижегородцев и членов их семей. Преимущественное право на эту меру поддержки имеют многодетные семьи.

Для получения социального контракта необходимо обратиться в управление социальной защиты по месту жительства или подать заявление дистанционно через портал "Госуслуги". Планируется, что к 2030 году уровень бедности в регионе снизится до 5%.

По оценкам минсоцполитики, по итогам 2024 года уровень бедности в регионе составит около 7%, а к 2030 году прогнозируется его снижение до рекордных 5%.

Ранее сообщалось, что около тысячи нижегородских многодетных семей получили сертификаты на улучшение жилищных условий.

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Теги:
Госуслуги Многодетные семьи Социальная сфера
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