Комсомольцы просят вернуть исторический облик памятнику Чкалову Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде активисты Ленинского комсомола обратились к мэру Юрию Шалабаеву с предложением восстановить первоначальный вид памятника Валерию Чкалову на площади Минина и Пожарского.

Речь идет о возвращении надписи "Сталинскому соколу", которая изначально дополняла нынешнюю формулировку "Валерию Чкалову — великому летчику нашего времени".

Как отмечают инициаторы, восстановление исторической надписи поможет сохранить аутентичность монумента и отразить дух эпохи, в которую жил и работал легендарный летчик. Комсомольцы считают, что это важно для сохранения исторической памяти.

Обращение направлено в администрацию города, но пока реакции со стороны властей не последовало, сообщили в пресс-службе регионального отделения КПРФ.