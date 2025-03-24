Комсомольцы просят вернуть исторический облик памятнику Чкалову

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В Нижнем Новгороде активисты Ленинского комсомола обратились к мэру Юрию Шалабаеву с предложением восстановить первоначальный вид памятника Валерию Чкалову на площади Минина и Пожарского.
Речь идет о возвращении надписи "Сталинскому соколу", которая изначально дополняла нынешнюю формулировку "Валерию Чкалову — великому летчику нашего времени".
Как отмечают инициаторы, восстановление исторической надписи поможет сохранить аутентичность монумента и отразить дух эпохи, в которую жил и работал легендарный летчик. Комсомольцы считают, что это важно для сохранения исторической памяти.
Обращение направлено в администрацию города, но пока реакции со стороны властей не последовало, сообщили в пресс-службе регионального отделения КПРФ.
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