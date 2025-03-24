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Общество

Комсомольцы просят вернуть исторический облик памятнику Чкалову

24 марта 2025 16:18  [94] Общество
Комсомольцы просят вернуть исторический облик памятнику Чкалову

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде активисты Ленинского комсомола обратились к мэру Юрию Шалабаеву с предложением восстановить первоначальный вид памятника Валерию Чкалову на площади Минина и Пожарского.  

Речь идет о возвращении надписи "Сталинскому соколу", которая изначально дополняла нынешнюю формулировку "Валерию Чкалову — великому летчику нашего времени".  

Как отмечают инициаторы, восстановление исторической надписи поможет сохранить аутентичность монумента и отразить дух эпохи, в которую жил и работал легендарный летчик. Комсомольцы считают, что это важно для сохранения исторической памяти.  

Обращение направлено в администрацию города, но пока реакции со стороны властей не последовало, сообщили в пресс-службе регионального отделения КПРФ.

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Теги:
Валерий Чкалов КПРФ Памятники
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