Памятный знак народному ополчению 1941 года отремонтируют в Нижнем Новгороде Общество

Памятный знак народному ополчению 1941 года отремонтируют в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Объект расположен в парке культуры и отдыха имени Пушкина в Советском районе. Конкурс объявил департамент экономического развития и инвестиций мэрии.

Подрядчик должен будет заменить гранитное покрытие на памятнике, а вокруг него уложить брусчатку, посадить живую изгородь и посеять газон.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 1,3 млн рублей. Заявки принимаются до 21 марта, итоги подведут 25 марта.

Ранее сообщалось, что захоронения нижегородских ветеранов приведут в порядок к 80-летию Победы.