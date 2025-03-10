Памятный знак народному ополчению 1941 года отремонтируют в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.
Объект расположен в парке культуры и отдыха имени Пушкина в Советском районе. Конкурс объявил департамент экономического развития и инвестиций мэрии.
Подрядчик должен будет заменить гранитное покрытие на памятнике, а вокруг него уложить брусчатку, посадить живую изгородь и посеять газон.
Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 1,3 млн рублей. Заявки принимаются до 21 марта, итоги подведут 25 марта.
Ранее сообщалось, что захоронения нижегородских ветеранов приведут в порядок к 80-летию Победы.
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