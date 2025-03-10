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Общество

Памятный знак народному ополчению 1941 года отремонтируют в Нижнем Новгороде

17 марта 2025 19:00  [74] Общество

Памятный знак народному ополчению 1941 года отремонтируют в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте государственных закупок. 

Объект расположен в парке культуры и отдыха имени Пушкина в Советском районе. Конкурс объявил департамент экономического развития и инвестиций мэрии. 

Подрядчик должен будет заменить гранитное покрытие на памятнике, а вокруг него уложить брусчатку, посадить живую изгородь и посеять газон.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 1,3 млн рублей. Заявки принимаются до 21 марта, итоги подведут 25 марта.

Ранее сообщалось, что захоронения нижегородских ветеранов приведут в порядок к 80-летию Победы.

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Теги:
ВОВ Памятники
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