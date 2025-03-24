44 квартиры передадут детям-сиротам в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии гордумы по имуществу и земельным отношениям, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".
Депутаты рассмотрели вопрос о направлении предложения о передаче недвижимого имущества государственной собственности Нижегородской области в муниципальную собственность города (квартиры детям-сиротам).
По словам исполняющей обязанности председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Евгении Левашовой, жилые квартиры передаются в поселке Новинки, деревне Кусаковке, а также Канавинском и Автозаводском районах Нижнего Новгорода.
Зампред гордумы Николай Сатаев отметил, что такого количества передаваемых квартир в его практике не было. "Сейчас темпы передачи большие", - сказал он.
Ранее сообщалось, что на жилье для сирот из бюджета Нижегородской области выделено 1,9 млрд рублей.
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