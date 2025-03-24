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Общество

44 квартиры передадут детям-сиротам в Нижнем Новгороде

24 марта 2025 16:56  [145] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

44 квартиры передадут детям-сиротам в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии гордумы по имуществу и земельным отношениям, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

Депутаты рассмотрели вопрос о направлении предложения о передаче недвижимого имущества государственной собственности Нижегородской области в муниципальную собственность города (квартиры детям-сиротам).

По словам исполняющей обязанности председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Евгении Левашовой, жилые квартиры передаются в поселке Новинки, деревне Кусаковке, а также Канавинском и Автозаводском районах Нижнего Новгорода. 

Зампред гордумы Николай Сатаев отметил, что такого количества передаваемых квартир в его практике не было. "Сейчас темпы передачи большие", - сказал он.

Ранее сообщалось, что на жилье для сирот из бюджета Нижегородской области выделено 1,9 млрд рублей.

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Теги:
Гордума Жилье Сироты
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