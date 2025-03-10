Семейную ипотеку на вторичку можно брать в 22 городах Нижегородской области Общество

Жители 22 городов Нижегородской области смогут оформить семейную ипотеку под 6% на вторичное жилье. Об этом сообщается на сайте ДОМ.РФ.

Напомним, программу семейной ипотеки продлили до 2020 года. Приобрести вторичное жилье станет возможным, начиная с 1 апреля 2025 года. Воспользоваться такой льготой можно будет только один раз.

В перечень населенных пунктов, жители которых могут рассчитывать на условия льготной ипотеки, входят Балахна, Богородск, Ветлуга, Володарск, Городец, Заволжье, Княгинино, Лукоянов, Лысково, Павлово, Ворсма, Горбатов, Сергач, Урень, Саров, Кулебаки, Навашино, Первомайск, Семенов, Перевоз, Чкаловск и Шахунья.

Во всех этих городах на начало 2025 года строилось два и менее многоквартирных дома.

Ранее сообщалось, что строительство 7 новых многоэтажек утвердили в Нижнем Новгороде.