Усадьбу Щелокова в центре Нижнего Новгорода расселят для реконструкции Культура и отдых

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НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Усадьбу Щелокова в центре Нижнего Новгорода расселят для реконструкции. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии гордумы по имуществу и земельным отношениям, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Для этого предлагается передать из государственной собственности Нижегородской области в частную долю в коммунальной квартире в доме по улице Студеной, 10.

Как сообщила исполняющая обязанности председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Евгения Левашова, здание включено в перечень поручений в целях развития исторической территории Студеного квартала как единого имущественного комплекса.

Данный дом является объектом культурного наследия. Он признан аварийным и подлежащим реконструкции.

"В жилых помещениях, находящихся в областной собственности, проживают граждане. Передача долей в муниципальную собственность связана с тем, что администрация города имеет полномочия по расселению", - сказала она.

Ранее сообщалось, что несколько аварийных домов в Нижегородском районе, в том числе на улице Студеной, планируется расселить в период с 2025 по 2027 год.