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Культура и отдых

Усадьбу Щелокова в центре Нижнего Новгорода расселят для реконструкции

24 марта 2025 20:00  [146] Культура и отдых

Фото: "Яндекс Карты"

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Усадьбу Щелокова в центре Нижнего Новгорода расселят для реконструкции. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии гордумы по имуществу и земельным отношениям, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

Для этого предлагается передать из государственной собственности Нижегородской области в частную долю в коммунальной квартире в доме по улице Студеной, 10. 

Как сообщила исполняющая обязанности председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Евгения Левашова, здание включено в перечень поручений в целях развития исторической территории Студеного квартала как единого имущественного комплекса. 

Данный дом является объектом культурного наследия. Он признан аварийным и подлежащим реконструкции. 

"В жилых помещениях, находящихся в областной собственности, проживают граждане. Передача долей в муниципальную собственность связана с тем, что администрация города имеет полномочия по расселению", - сказала она. 

Ранее сообщалось, что несколько аварийных домов в Нижегородском районе, в том числе на улице Студеной, планируется расселить в период с 2025 по 2027 год.

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Теги:
Гордума ОКН Реконструкция
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