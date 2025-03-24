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Усадьбу Щелокова в центре Нижнего Новгорода расселят для реконструкции. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии гордумы по имуществу и земельным отношениям, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".
Для этого предлагается передать из государственной собственности Нижегородской области в частную долю в коммунальной квартире в доме по улице Студеной, 10.
Как сообщила исполняющая обязанности председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Евгения Левашова, здание включено в перечень поручений в целях развития исторической территории Студеного квартала как единого имущественного комплекса.
Данный дом является объектом культурного наследия. Он признан аварийным и подлежащим реконструкции.
"В жилых помещениях, находящихся в областной собственности, проживают граждане. Передача долей в муниципальную собственность связана с тем, что администрация города имеет полномочия по расселению", - сказала она.
Ранее сообщалось, что несколько аварийных домов в Нижегородском районе, в том числе на улице Студеной, планируется расселить в период с 2025 по 2027 год.
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