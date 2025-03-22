Усадьбу Савиновой в Нижнем Новгороде продали за 15 млн рублей

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Историческая усадьба А.В. Савиновой на улице Ковалихинской была куплена в результате торгов почти за 15 млн рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства по сохранению и развитию объектов исторической среды (АСИРИС) Нижегородской области.
Напомним, объект культурного наследия уже выставляли на продажу в ноябре 2024 года. Повторно заявки принимались в конце февраля. Владельца определили в марте.
Стоимость главного дома усадьбы составила 9,5 млн рублей (при стартовой в 8,1 млн рублей), флигель был куплен за 5,2 млн рублей (начальная – 4,4 млн рублей).
Новым владельцем усадьбы стал предприниматель и президент АО "Группа компаний "ЛЕСАВИК".
В планах бизнесмена восстановить историческое здание. Он планирует организовать на территории усадьбы точку питания, общественное пространство, а также административные помещения. Сделать это ему нужно до ноября 2027 года.
Ранее сообщалось, 23 нижегородских ОКН были внесены в единый госреестр памятников истории и культуры народов РФ в 2021-2024 годах.
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