Усадьбу Савиновой в Нижнем Новгороде продали за 15 млн рублей Культура и отдых

Фото: Telegram-канал АНО "АСИРИС"

Историческая усадьба А.В. Савиновой на улице Ковалихинской была куплена в результате торгов почти за 15 млн рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства по сохранению и развитию объектов исторической среды (АСИРИС) Нижегородской области.

Напомним, объект культурного наследия уже выставляли на продажу в ноябре 2024 года. Повторно заявки принимались в конце февраля. Владельца определили в марте.

Стоимость главного дома усадьбы составила 9,5 млн рублей (при стартовой в 8,1 млн рублей), флигель был куплен за 5,2 млн рублей (начальная – 4,4 млн рублей).

Новым владельцем усадьбы стал предприниматель и президент АО "Группа компаний "ЛЕСАВИК".

В планах бизнесмена восстановить историческое здание. Он планирует организовать на территории усадьбы точку питания, общественное пространство, а также административные помещения. Сделать это ему нужно до ноября 2027 года.

Ранее сообщалось, 23 нижегородских ОКН были внесены в единый госреестр памятников истории и культуры народов РФ в 2021-2024 годах.