Дома Чардымова и Самгина начали восстанавливать под общепит в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Ксения Денисова

В Нижнем Новгороде стартовали работы по восстановлению Дома Чардымова и примыкающего к нему Дома Самгина, расположенных на улице Большой Печерской. Подрядчиком проекта стало ООО "Конструктор-НН". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве имущественных отношений.

Для реставрации зданий и их адаптации под современное использование была разработана проектная документация, прошедшая государственную экспертизу. Восстановление объектов будет вестись с сохранением исторического облика – фасады 1911 года останутся неизменными.

Дом Самгина, не имевший статуса объекта культурного наследия и разрушенный пожаром, заменит новое здание общественного назначения. Его архитектурный стиль будет отсылать к началу XX века, а объемные решения сохранят прежний масштаб.

Дом Чардымова, имеющий статус объекта культурного наследия регионального значения, пройдет реставрацию. Планируется сохранить оригинальные стены, фасады и резные элементы декора, характерные для модерна. Остальные части зданий будут воссозданы с применением современных материалов.

После завершения работ площадь Дома Чардымова составит 315 кв. м, а Дома Самгина – 395 кв. м. На восстановление зданий потребуется около 90 млн рублей, средства поступят из внебюджетных источников. Ожидается, что реконструкция завершится к концу 2025 года. В дальнейшем объединенный комплекс планируют использовать как общепит.

Дом Чардымова был построен в 1911 году по проекту архитектора С. А. Левкова. Он представляет собой пример деревянного жилого дома в стиле модерн. Фасад здания имеет симметричную композицию с эркером, а его декор включает резные элементы – стилизованные кокошники, узоры в виде лиры и силуэта головы волка, а также ажурную пропильную резьбу, напоминающую русские подзоры.