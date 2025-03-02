Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
04 марта 2025 17:42  [48] Дома Чардымова и Самгина начали восстанавливать под общепит в Нижнем Новгороде
04 марта 2025 15:00  [165] "Земские" работники культуры в Нижегородской области получат 1 млн рублей
04 марта 2025 14:55  [166] Нижегородцы могут больше узнать о Москве на бесплатных экскурсиях в столице
04 марта 2025 14:21  [152] Масленицу в Починках отметили с играми, хороводами и сжиганием чучела
04 марта 2025 12:55  [238] Съемки мистической драмы начались в Нижнем Новгороде
04 марта 2025 07:00  [255] Нижегородский театр кукол возродил культовый спектакль "Божественная комедия"
03 марта 2025 16:57  [538] Никита Михалков отозвался о качестве "Оскара" после победы "Аноры"
03 марта 2025 09:38  [804] Союз театральных деятелей включил три нижегородских спектакля в золотой фонд
03 марта 2025 09:00  [436] Фильм "Анора" с нижегородцем Марком Эйдельштейном взял пять "Оскаров"
02 марта 2025 18:17  [602] Опубликованы фото празднования Масленицы в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

Дома Чардымова и Самгина начали восстанавливать под общепит в Нижнем Новгороде

04 марта 2025 17:42  [48] Культура и отдых

Фото: Ксения Денисова

В Нижнем Новгороде стартовали работы по восстановлению Дома Чардымова и примыкающего к нему Дома Самгина, расположенных на улице Большой Печерской. Подрядчиком проекта стало ООО "Конструктор-НН". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве имущественных отношений.  

Для реставрации зданий и их адаптации под современное использование была разработана проектная документация, прошедшая государственную экспертизу. Восстановление объектов будет вестись с сохранением исторического облика – фасады 1911 года останутся неизменными.  

Дом Самгина, не имевший статуса объекта культурного наследия и разрушенный пожаром, заменит новое здание общественного назначения. Его архитектурный стиль будет отсылать к началу XX века, а объемные решения сохранят прежний масштаб.  

Дом Чардымова, имеющий статус объекта культурного наследия регионального значения, пройдет реставрацию. Планируется сохранить оригинальные стены, фасады и резные элементы декора, характерные для модерна. Остальные части зданий будут воссозданы с применением современных материалов.  

После завершения работ площадь Дома Чардымова составит 315 кв. м, а Дома Самгина – 395 кв. м. На восстановление зданий потребуется около 90 млн рублей, средства поступят из внебюджетных источников. Ожидается, что реконструкция завершится к концу 2025 года. В дальнейшем объединенный комплекс планируют использовать как общепит.

Дом Чардымова был построен в 1911 году по проекту архитектора С. А. Левкова. Он представляет собой пример деревянного жилого дома в стиле модерн. Фасад здания имеет симметричную композицию с эркером, а его декор включает резные элементы – стилизованные кокошники, узоры в виде лиры и силуэта головы волка, а также ажурную пропильную резьбу, напоминающую русские подзоры.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ОКН Пожар Реконструкция
Поделиться:
Новости по теме
28 февраля 2025 08:00  [1395] Фасад еще одного исторического здания отремонтируют в Нижнем Новгороде
27 февраля 2025 15:03  [591] Чиновники проверили ход реставрации Дома купца Заплатина в Нижнем Новгороде
26 февраля 2025 19:00  [1332] Еще 91 млн рублей направят на реставрацию Литературного музея в Нижнем Новгороде
24 февраля 2025 16:46  [654] Красный флигель кадетского корпуса Нижегородского кремля отремонтируют за 27 млн рублей
06 декабря 2024 11:02  [953] Двухэтажный ресторан построят на площади Сенной в Нижнем Новгороде
23 июня 2023 10:44  [1185] Депутаты Гордумы обсудили сохранение и использование ОКН в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
02 марта 2025 17:33Зима, прощай! Как нижегородцы отпраздновали Масленицу
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph