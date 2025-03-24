Налоговые доходы могут вырасти после слияния Нижнего Новгорода и Кстова Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Глава Кстовского округа Иван Уланов раскрыл экономические причины объединения с Нижним Новгородом. Чиновник выступил на заседании комитета Заксобрания по госвласти и МСУ 24 марта, передает НИА "Нижний Новгород".

Выступая перед депутатами ЗСНО Уланов подчеркнул, что сейчас Кстовский округ недополучает примерно 400-500 млн рублей налоговых доходов. По его словам, это серьезная проблема, которая затрагивает не только бюджет, но и качество жизни местных жителей.

Ситуация, когда 30-40 тысяч кстовчан работают в Нижнем Новгороде и платят налоги там, подчеркивает необходимость пересмотра налоговой политики и более справедливого распределения ресурсов, считает глава Кстовского округа.

Уланов также добавил, что грядущее объединение с Нижним Новгородом приведет к выравниванию бюджетной обеспеченности, что, в свою очередь, позволит улучшить инфраструктуру и социальные услуги.

Ранее сообщалось, что серьезных возражений по вопросу объединения Кстова и Нижнего Новгорода у депутатов Заксобрания нет.