Шаронов высказался о "финансовом обеспечении" слияния Кстова с Нижним Новгородом

Председатель комитета по бюджету и налогам нижегородского Заксобрания Александр Шаронов прокомментировал проект закона об объединении Кстова и Нижнего Новгорода.
В частности, Шаронов рассказал представителям СМИ после заседания комитета 24 марта, что парламентарии смотрели законопроект с точки зрения финансового обеспечения.
По словам председателя бюджетного комитета, сама реализация закона потребует финансовой поддержки в течение года.
"В частности, это предстоящие выборы в думу Нижнего Новгорода. 90 процентов денег уже предусмотрены, также будет выделение из резервного фонда правительства", - добавил председатель "бюджетного" комитета.
По его словам, по поводу слияния Кстова и Нижнего Новгорода у депутатов еще остаются вопросы, которые планируется "закрыть" перед заседанием Заксобрания 27 марта.
Ранее сообщалось, что на выборы четырех новых депутатов нижегородской думы дополнительно потребуется почти 22 млн рублей.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+