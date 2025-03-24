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Экономика

Шаронов высказался о "финансовом обеспечении" слияния Кстова с Нижним Новгородом

25 марта 2025 07:00  [265] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Председатель комитета по бюджету и налогам нижегородского Заксобрания Александр Шаронов прокомментировал проект закона об объединении Кстова и Нижнего Новгорода.

В частности, Шаронов рассказал представителям СМИ после заседания комитета 24 марта, что парламентарии смотрели законопроект с точки зрения финансового обеспечения.

По словам председателя бюджетного комитета, сама реализация закона потребует финансовой поддержки в течение года.

"В частности, это предстоящие выборы в думу Нижнего Новгорода. 90 процентов денег уже предусмотрены, также будет выделение из резервного фонда правительства", - добавил председатель "бюджетного" комитета.

По его словам, по поводу слияния Кстова и Нижнего Новгорода у депутатов еще остаются вопросы, которые планируется "закрыть" перед заседанием Заксобрания 27 марта.

Ранее сообщалось, что на выборы четырех новых депутатов нижегородской думы дополнительно потребуется почти 22 млн рублей.

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Теги:
Александр Шаронов Бюджет Выборы
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