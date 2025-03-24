62 природных пожара зарегистрировали в Нижегородской области в марте Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

Число природных пожаров резко выросло в Нижегородской области, сообщила пресс-служба МЧС России по региону.

По данным спасателей, с начала марта зарегистрировано 62 возгорания сухой травы общей площадью 112 га. Только за два выходных дня пожарные потушили более 25 га травы.

Пока не регистрировались лесные пожары, но назвали ситуацию напряженной. Так, 23 марта в селе Ключищи сгорела баня, на которую перекинулся огонь.



Отмечается, что все возгорания произошли по вине людей: как из-за неосторожного обращения с огнем или детской шалости, так и из-за умышленных поджогов.

За нарушения правил пожарной безопасности уже возбуждено девять административных дел. Граждан ждет штраф в размере 5-15 тысяч рублей, должностных лиц — 20-30 тысяч рублей, юридических — 300-400 тысяч рублей.

В МЧС добавили, что в скором времени в регионе введут особый противопожарный режим, после чего штрафы вырастут в 2 раза. А в случае крупного ущерба, травм или гибели людей виновным грозит уголовная ответственность (ст. 168, 219 УК РФ), за поджоги травы, повлекшие уничтожение леса, предусмотрена наказание по ст. 261 УК РФ.

В ведомстве призвали не жечь траву, контролировать детей и соблюдать правила пожарной безопасности, так как в условиях засушливой погоды даже одна искра может привести к масштабному пожару.

Ранее сообщалось о возгорании прошлогодней травы в поселке Решетиха Володарского района на территории площадью 800 квадратных метров.