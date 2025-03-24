Певица Глюкоза выступит на Intervals-2025 в Нижнем Новгороде Афиша

Российская певица Глюкоза выступит на фестивале INTERVALS-2025 (18+) в Нижнем Новгороде. Об этом организаторы мероприятия сообщили в соцсетях.

Правда, не все оказались рады анонсированному выступлению поп-звезды. В комментариях некоторые припомнили певице ее прошлогоднее скандальное выступление в Красноярске.

Напомним, что для проведения INTERVALS-2025 в Нижнем Новгороде планируется задействовать 15 площадок.