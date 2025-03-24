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Певица Глюкоза выступит на Intervals-2025 в Нижнем Новгороде

24 марта 2025 18:21  [129] Афиша

Российская певица Глюкоза выступит на фестивале INTERVALS-2025 (18+) в Нижнем Новгороде. Об этом организаторы мероприятия сообщили в соцсетях.

Правда, не все оказались рады анонсированному выступлению поп-звезды. В комментариях некоторые припомнили певице ее прошлогоднее скандальное выступление в Красноярске.

Напомним, что для проведения INTERVALS-2025 в Нижнем Новгороде планируется задействовать 15 площадок.

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Теги:
Музыка Фестиваль
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