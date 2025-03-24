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Культура и отдых

Второй фестиваль Леонида Лундстрема стартовал в Нижнем Новгороде

25 марта 2025 11:30  [115] Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

24 марта состоялось торжественное открытие школы-фестиваль Леонида Лундстрема (12+) в Нижнем Новгороде. На мероприятии в концертном Пакгаузе на Стрелке, которое посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород", прозвучали произведения великих композиторов Вивальди, Баха, Моцарта и Бартока.

Школа-фестиваль ежегодно проходит в 5 городах, а в Нижнем Новгороде он проходит уже второй раз.

"Два вопроса, которые мучают русского человека и вообще всякого нормального художника: зачем жить и за что умирать? Через музыку мы приближаемся к ответам на эти вопросы", - рассказал маэстро о целях проекта.

Леонид Лундстрем заметил, что в отличие от прошлой школы, где было много русской музыки, в этот раз будет совсем другая музыкальная программа, больше "деревенской музыки". 

На мастер-классы зарегистрировались 46 человек, был очень серьезный отбор. Среди участников не только нижегородцы, но и ребята из Московской, Ленинградской и Луганской области и даже с Камчатского края. Участников ожидают многочисленные мастер-классы и практические занятия, а завершится школа отчетным концертом участников.

"Синтез образовательной части и музыкальной играет огромную роль. Для того, чтобы вас слушали, нужно внимание. Когда мы занимаемся детьми, которые хотят получить знания, мы получаем внимание. В наше время это особенно трудно, почти невозможно", - поделился Леонид Лундстрем.

Руководитель проекта Петр Лундстрем рассказал, что организаторы стараются поддерживать всех детей, участвующих в фестивале. Ребята часто приглашаются и в другие города. 24 марта на сцене вместе с большими музыкантами из оркестра стояли совсем юные таланты, такие же участники школ.

"Мы очень благодарны правительству Нижегородской области и лично Глебу Сергеевичу Никитину, при поддержке которого проходит этот проект. Для нас это большая радость и честь. Мы любим Нижний Новгород, Волгу и пакгаузы, в которых мы второй раз подряд открываем нашу замечательную школу",  - отметил Петр Лундстрем.

Заключительный концерт фестиваля и торжественная церемония закрытия состоятся 29 марта на сцене детской школы искусств имени Шостаковича.

Ранее сообщалось, концерт в рамках всероссийского тура "Чтобы победить. Вместе" (6+) состоялся в ТЮЗе 16 марта. Перед нижегородцами выступили Алексей Поддубный (проект "Джанго") и Сергей Бобунец ("Смысловые галлюцинации").

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Теги:
Музыка Пакгаузы Фестиваль
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