Кстовчане пожаловались на убитую дорогу в селе Утечино Общество

Жители села Утечино в Кстовском округе пожаловались на состояние местной дороги.

Нижегородка Екатерина Е. рассказала в соцсети про участок по улице Центральной от дома №110 до №59А. По словам жительницы, после зимы вся дорога в ямах, ремонта там не видели очень давно.

Кроме того, по словам женщины, "отсутствуют тротуары для пешеходов, сама дорога однополосная, местами заужена до ширины 2 метров, что создаёт трудности для разъезда двух машин, особенно в плохую погоду".

Представители администрации Кстовского округа написали в соцсети, что в курсе этой проблемы. По их данным, ремонт дороги в Утечине запланирован на конец апреля-май.

Ранее кстовчане пожаловались на разбитые дороги в Анкудиновке и Афонине.

Также сообщалось, что дорогу в Анкудиновке отремонтируют до конца марта.