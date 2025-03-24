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Общество

Кстовчане пожаловались на убитую дорогу в селе Утечино

25 марта 2025 10:53  [47] Общество

Жители села Утечино в Кстовском округе пожаловались на состояние местной дороги.

Нижегородка Екатерина Е. рассказала в соцсети про участок по улице Центральной от дома №110 до №59А. По словам жительницы, после зимы вся дорога в ямах, ремонта там не видели очень давно.

Кроме того, по словам женщины, "отсутствуют тротуары для пешеходов, сама дорога однополосная, местами заужена до ширины 2 метров, что создаёт трудности для разъезда двух машин, особенно в плохую погоду".

Представители администрации Кстовского округа написали в соцсети, что в курсе этой проблемы. По их данным, ремонт дороги в Утечине запланирован на конец апреля-май.

Ранее кстовчане пожаловались на разбитые дороги в Анкудиновке и Афонине.

Также сообщалось, что дорогу в Анкудиновке отремонтируют до конца марта.

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Теги:
Кстовский муниципалитет Ремонт дорог
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