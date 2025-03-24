ГЖД запускает дополнительные электрички Нижний Новгород – Моховые Горы в апреле Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

С 10 по 30 апреля 2025 года Горьковская железная дорога назначила дополнительные пригородные поезда на маршруте Нижний Новгород – Моховые Горы. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Электричка №6244 будет отправляться из Нижнего Новгорода в 21:32 и прибывать на станцию Моховые Горы в 22:12. Обратно поезд №6245 отправится в 23:07, а на вокзал в столице Приволжья он прибудет в 23:49.

Как сообщил начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" Сергей Дорофеевский, новые рейсы введены для того, чтобы обеспечить транспортное сообщение для жителей Нижнего Новгорода и Бора во время проведения работ на канатной дороге. Также продолжают курсировать ещё 11 дополнительных электричек, назначенных из-за ремонта старого Борского моста.

Кроме того, на маршруте между Нижним Новгородом и Моховыми Горами ежедневно курсируют 24 электропоезда, а с 10 апреля их количество увеличится до 26. В зависимости от пассажиропотока составы могут быть удлинены до 6 вагонов.

Напомним, маршрут Нижний Новгород – Моховые Горы является одним из самых популярных на Горьковской железной дороге. В январе-феврале 2025 года на этом направлении перевезено 34 тысячи пассажиров, что на 5,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что дополнительные "дачные" электрички назначены в Нижегородской области.