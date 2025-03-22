Дополнительную электричку запустят на маршруте Нижний Новгород - Киров

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В третьем квартале 2025 года планируется запуск еще одного межрегионального скоростного электропоезда Нижний Новгород-Шахунья-Киров. Об этом на заседании постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству сообщил генеральный директор акционерного общества "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания" Анатолий Кузнецов.
По его словам, время следования состава не будет превышать 5 часов 30 минут. На маршруте будут наиболее востребованные у пассажиров.
"С инфраструктурой ведем работу, чтобы расписание поезда было зеркальным существующей "Ласточке" из Кирова", - сказал он.
Ранее сообщалось, что время в пути электрички Нижний Новгород — Казань сократилось на 25 минут.
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