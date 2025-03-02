3,1 тысячи литров нелегального алкоголя изъяли в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде из незаконного оборота изъято 3193 литра алкогольной продукции, сообщила пресс-служба регионального МВД.

По данным полиции, сотрудники отдела по исполнению административного законодательства управления МВД выявили факт продажи алкоголя в нестационарном торговом объекте, при этом продукция хранилась в рядом расположенном складу.

Алкоголь изъяли до решения суда, а в в отношении индивидуальной предпринимательницы составили протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ (Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Ей может быть назначен штраф от от двадцати до сорока тысяч рублей с конфискацией продукции.

Женщина также продавала по низкой цене автомобильную стеклоомывающую жидкость. Полицейские установили, что в ней содержался метиловый спирт, однако на этикетках не было информации о наличии метанола.

По словам продавца, в организации, продавшей жидкость оптом, не предупредила о наличии в составе запрещенного спирта. Полицейские изъяли более тонны средств по уходу за автомобилем.

В пресс-службе сообщили, что в настоящее время проводится экспертиза изъятой продукции на содержание в ней запрещенных веществ. В случае положительного заключения предпринимательницу привлекут к административной ответственности. Ей грозит штраф в 3-4 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что 180 бутылок нелегального алкоголя изъяли в Нижегородской области.