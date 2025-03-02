Чугуновский спиртзавод заплатит 669 тысяч рублей за ущерб окружающей среде Бизнес

Фото: Александр Воложанин

АО "Спиртзавод Чугуновский" должен выплатить более 669 тысяч рублей за ущерб, нанесенный окружающей среде. Об этом сообщила пресс-служюа Нижегородского Росприроднадзора. Решение взыскать с предприятия средства вынес Арбитражный суд области.

В надзорном ведомстве напомнили, что в апреле 2024 года в надзорные органы стали поступать жалобы на загрязнение реки Чугунки и гибель рыбы. Была проведена проверка, которая установила, что загрязнение реки произошло из-за деятельности спиртзавода. В пробах сточных вод предприятия выявили превышение установленных нормативов по целому ряду загрязняющих веществ. Также инспекторы зафиксировали, что стоки спиртзавода негативно влияют на водный объект.

Специалистами ведомства рассчитали вред, причиненный реке Чугунке. Но предприятие отказалось возместить его добровольно, тогда ведомство обратилось в суд.

"Представители спиртзавода пытались доказать, что действовали добросовестно, за свой счет предприняли активные действия по устранению загрязнения, осуществили закупку и монтаж оборудования, задействованного в сбросе сточных вод, на сумму более 12 млн рублей", - сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным межрегионального управления, суд рассмотрел и отклонил все доводы ответчика. Спиртзавод не представил доказательств, что эти расходы снизили показатели загрязняющих веществ. "В свою очередь, затраты на текущий ремонт зачету в счет возмещения вреда не подлежат в силу того, что содержание в исправном состоянии эксплуатируемого оборудования и так является обязанностью водопользователя", - отметили в ведомстве.

Ранее Воротынский районный суд обязал АО "Спиртзавод Чугуновский" обеспечить нормативную очистку сточных вод, сбрасываемых в реку Чугунку.

Напомним, осенью 2024 года приостановлено действие лицензии завода.

Также сообщалось, что АО "Спиртзавод Чугуновский" оштрафовали на 850 тысяч рублей. Позже было установлено, что спиртзавод нанес ущерб Чугунке на 740 тысяч рублей.