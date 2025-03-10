Обкатка первого трехсекционного трамвая "МиНиН" началась в Нижнем Новгороде Общество

Фото: ТК "Волга"

Первый трёхсекционный трамвай-гармошка марки "МиНиН" уже проходит обкатку, сообщает ТК "Волга".

Сейчас трамвай находится в депо №3 в Автозаводском районе, где нижегородские специалисты работают вместе с работниками белорусского завода. Они сопровождаю трамвай на всех этапах сборки и проверки.

Новый "МиНиН" производится по азиатским технологиям, но с использование отечественных компонентов: нижегородские фары, борское стекло, челябинские тормоза и сарапульские двигатели.

Транспорт имеет более широкие двери по сравнению с предшественниками, а также является полностью низкопольным, что будет удобно для маломобильных граждан и женщин с детскими колясками. Трамвай может вмещать 265 человек одновременно.

Кроме того, трамвай оборудован камерам наблюдения, USB-разъемами, маршрутными указателями, запас автономного хода до 2 км.

В ближайшее время трамвай будет проходить обкатку в депо, а затем выйдет на пробные поездки по городу. После всех испытаний и прохождения сертификации транспорт запустят по маршрутам №6 и №7 с самым большим пассажиропотоком. На линии будет курсировать 26 таких трамваев.

Ранее сообщалось, на Окском съезде проходит обновление трамвайных путей.