Обкатка первого трехсекционного трамвая "МиНиН" началась в Нижнем Новгороде

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Первый трёхсекционный трамвай-гармошка марки "МиНиН" уже проходит обкатку, сообщает ТК "Волга".
Сейчас трамвай находится в депо №3 в Автозаводском районе, где нижегородские специалисты работают вместе с работниками белорусского завода. Они сопровождаю трамвай на всех этапах сборки и проверки.
Новый "МиНиН" производится по азиатским технологиям, но с использование отечественных компонентов: нижегородские фары, борское стекло, челябинские тормоза и сарапульские двигатели.
Транспорт имеет более широкие двери по сравнению с предшественниками, а также является полностью низкопольным, что будет удобно для маломобильных граждан и женщин с детскими колясками. Трамвай может вмещать 265 человек одновременно.
Кроме того, трамвай оборудован камерам наблюдения, USB-разъемами, маршрутными указателями, запас автономного хода до 2 км.
В ближайшее время трамвай будет проходить обкатку в депо, а затем выйдет на пробные поездки по городу. После всех испытаний и прохождения сертификации транспорт запустят по маршрутам №6 и №7 с самым большим пассажиропотоком. На линии будет курсировать 26 таких трамваев.
Ранее сообщалось, на Окском съезде проходит обновление трамвайных путей.
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