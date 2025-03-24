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Общество

Пропавших 6 дней назад школьниц разыскивают в Нижегородской области

25 марта 2025 12:48  [115] Общество

Фото: Александр Воложанин

Двух пропавших школьниц разыскивают в Нижегородской области. Объявления размещены на странице ПСО "Волонтер НН" в VK.

В Балахнинском округе разыскивается 13-летняя Алина Авситидийская. 20 марта она ушла из дома на улице Дзержинского и не вернулась. Была одета в черные куртку, голубые джинсы и черные ботинки. Худощавого телосложения, рост 164 сантиметра, глаза карие, волосы коричневые. 

17-летняя Василиса Иванкова из села Владимирского также пропала 20 марта. Последний раз девушку видели в районе метро "Бурнаковская". Ее приметы: рост 160 сантиметров, волосы русые, глаза карие. Была одета в леопардовый полушубок, на шее повязан коричневый шарф. Обута в сапоги на толстой подошве. С собой у нее были черная дамская сумка и джинсовый рюкзак. 

Знающих место нахождения или видевших девушек просят позвонить на горячую линию отряда ПСО "Волонтёр" 8-(831) 291-51-51 или инфоргу поиска 8-950-362-14-94 Наталья (Волга). 
 

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