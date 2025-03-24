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Общество

Синоптики прогнозируют типичную апрельскую погоду в Нижегородской области

25 марта 2025 13:43  [70] Общество
Синоптики прогнозируют типичную апрельскую погоду в Нижегородской области

Температура воздуха в регионе в следующем месяце останется в пределах климатической нормы и не превысит +7 градусов. Такой прогноз Гидрометцентра размещен на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По данным метеорологов, средняя температура апреля за последние 30 лет составляет от +4 до +7 градусов, и в этом году ожидаются аналогичные показатели. Количество осадков также будет в пределах нормы — около 30–40 мм за месяц.

Однако погодные условия могут быть нестабильными. В регионе возможны сильный ветер и дожди, которые в отдельные дни будут сменяться снегопадами. Такие резкие изменения — характерная особенность апреля, и прогнозировать их заранее бывает затруднительно.

Синоптики отмечают, что вероятность неблагоприятных погодных явлений распределена равномерно по всей территории области.

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Теги:
весна Погода Прогноз
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