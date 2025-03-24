17,9 млн рублей выделили на газон на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

Но посев газонных трав вдоль проспекта Ленина планируется потратить 17,9 млн рублей. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Отмечается, что за эту сумму необходимо будет озеленить участок от улицы Космонавта Комарова до улицы Новикова-Прибоя в Ленинском районе.

Заказчиком работ выступает МКУ "Горкомэкологии Нижнего Новгорода". Заявки принимаются до 10 апреля.

Ранее сообщалось, что более 3,8 тысячи деревьев посадят в Нижнем Новгороде в 2025 году. Также стало известно, что более 1,2 млрд рублей выделят на озеленение Нижнего Новгорода в 2025 году.