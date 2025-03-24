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Общество

Приставы депортировали камерунца-нелегала из Нижегородской области

25 марта 2025 15:29  [42] Общество
Приставы депортировали камерунца-нелегала из Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Жителя Камеруна, нарушившего миграционное законодательство, принудительно выдворили с территории России. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского управления ФССП.

Суд постановил депортировать иностранца за нарушение правил въезда и пребывания в стране. У мужчины не было документов, подтверждающих его право находиться на территории РФ.

До исполнения решения суда мигрант содержался в Центре временного размещения иностранных граждан. Сотрудники ФССП сопроводили его до пункта пропуска через госграницу. В ближайшие пять лет он не сможет вернуться в Россию.

С начала года судебные приставы выдворили из Нижегородской области 257 нелегальных мигрантов. Большинство из них являются выходцами из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Армении.

Ранее сообщалось, что студенту из Судана грозит до 15 лет за сбыт наркотиков в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Мигранты Судебные приставы
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