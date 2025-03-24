Приставы депортировали камерунца-нелегала из Нижегородской области

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Жителя Камеруна, нарушившего миграционное законодательство, принудительно выдворили с территории России. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского управления ФССП.
Суд постановил депортировать иностранца за нарушение правил въезда и пребывания в стране. У мужчины не было документов, подтверждающих его право находиться на территории РФ.
До исполнения решения суда мигрант содержался в Центре временного размещения иностранных граждан. Сотрудники ФССП сопроводили его до пункта пропуска через госграницу. В ближайшие пять лет он не сможет вернуться в Россию.
С начала года судебные приставы выдворили из Нижегородской области 257 нелегальных мигрантов. Большинство из них являются выходцами из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Армении.
Ранее сообщалось, что студенту из Судана грозит до 15 лет за сбыт наркотиков в Нижнем Новгороде.
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