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Еще одного пропавшего ребенка ищут в Нижнем Новгороде. Объявление размещено на странице поисково-спасательного центра "Рысь" в "ВКонтакте".
Александр Марусеев 22 марта примерно в 11:00 вышел из дома по улице Героя Попова и пропал.
Мальчик был одет в черную куртку, серую толстовку, черные джинсы и красные кроссовки. Его приметы: рост 156 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза карие.
Волонтеры просят всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении Александра позвонить на горячую линию поисково-спасательной группы "Рысь": 8-831-283-82-00 или 102.
Ранее сообщалось, что пропавших 6 дней назад школьниц разыскивают в Нижегородской области.
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