Еще одного пропавшего ребенка ищут в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: поисково-спасательный центр "Рысь"

Еще одного пропавшего ребенка ищут в Нижнем Новгороде. Объявление размещено на странице поисково-спасательного центра "Рысь" в "ВКонтакте".

Александр Марусеев 22 марта примерно в 11:00 вышел из дома по улице Героя Попова и пропал.

Мальчик был одет в черную куртку, серую толстовку, черные джинсы и красные кроссовки. Его приметы: рост 156 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза карие.

Волонтеры просят всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении Александра позвонить на горячую линию поисково-спасательной группы "Рысь": 8-831-283-82-00 или 102.

Ранее сообщалось, что пропавших 6 дней назад школьниц разыскивают в Нижегородской области.