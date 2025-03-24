Посвященное хохломе арт-пространство откроется в Нижнем Новгороде в апреле Культура и отдых

Фото: Александр Николаев

В апреле в центре Нижнего Новгорода появится новое культурное пространство, посвященное хохломской росписи — одному из самых известных народных промыслов России. Проект объединит традиции и современные подходы, раскрывая уникальность хохломы в историческом и актуальном контексте.

Инициаторами создания пространства стали АНО "Хохлома", занимающаяся развитием промысла, и Торговый дом "Хохлома".

Пространство займет два этажа. Первый этаж отведен под выставку "Золото за Волгой. 10 историй о хохломе" (0+), которая познакомит посетителей с историей и эволюцией хохломской росписи. Куратором экспозиции выступила Алиса Савицкая — главный куратор студии "Тихая" и приглашенный куратор Музея Москвы. Архитектурную концепцию разработало нижегородское бюро MISH Studio (Михаил Маслов и Виктория Шупилова).

Выставка представит различные аспекты хохломского искусства, включая историю, технологию, традиционные и современные направления росписи. Посетители смогут изучить особенности рисунков, материалов и стилистики разных эпох.

"Мы хотим показать хохлому не только как часть истории, но и как сложное художественное явление. Выставка поможет зрителям научиться различать стили, понимать технологии и глубже воспринимать этот уникальный промысел", — рассказала куратор Алиса Савицкая.

На втором этаже разместится бренд "Хохлома", который переосмысливает традиционный промысел в современном ключе. Здесь можно будет приобрести одежду, аксессуары и предметы интерьера, созданные фабрикой "Хохломская роспись" в сотрудничестве с дизайнером Аленой Ахмадуллиной.

"Мы стремимся сделать хохлому частью современной жизни, вписав ее в культурный код нового поколения. Объединяя образовательный и дизайнерский подходы, мы показываем, что хохлома — это не только традиция, но и актуальное направление, соответствующее мировым трендам", — отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Проект направлен на популяризацию хохломской росписи как национального бренда, отражающего русскую идентичность и стиль. Открытие пространства запланировано на вторую половину апреля.