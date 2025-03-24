Кладбище "Новое Стригино" в Нижнем Новгороде расширят за 48 млн рублей Общество

На продолжение строительства кладбища "Новое Стригинское" (II очередь) планируют потратить 48,1 млн рублей. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Заказчиком услуг выступает МКУ "Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода". Заявки принимаются до 2 апреля.

Конкурс объявлен на проведение вертикальной планировки (выписка 2) и утилизации мусора. Работы должны быть завершены до 30 ноября.

Отметим, что осенью 2024 года МКУ провело конкурс на расчистку полосы отвода от деревьев и кустарников, устройство обвалки канавы и вертикальную планировку (выписка). Контракт на 43,5 млн рублей был подписан с ООО "Гап".

Напомним, сообщение о будущем строительстве кладбища Новое Стригинское (II очередь) в Автозаводском районе площадью 19,2 гектара появилось весной 2020 года.

Ранее сообщалось, что нижегородец отдаст в собственность города участок для расширения кладбища "Федяковское" в Кстовском районе.