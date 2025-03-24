По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
25 марта 2025 16:59  [45] Готовность I этапа капремонта Мызинского путепровода достигла 60%
25 марта 2025 16:41  [101] Нижегородская канатная дорога прекратит работу с 1 по 30 апреля
25 марта 2025 15:45  [140] Кладбище "Новое Стригино" в Нижнем Новгороде расширят за 48 млн рублей
25 марта 2025 15:29  [130] Приставы депортировали камерунца-нелегала из Нижегородской области
25 марта 2025 15:02  [141] 17,9 млн рублей выделили на газон на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде
25 марта 2025 14:48  [150] День открытых дверей пройдет 6 апреля в Нижегородском институте управления
25 марта 2025 14:40  [152] Госдума РФ приняла закон о защите от кибермошенничества
25 марта 2025 14:12  [181] Два новых центра обработки данных появится в Нижнем Новгороде
25 марта 2025 13:43  [180] Синоптики прогнозируют типичную апрельскую погоду в Нижегородской области
25 марта 2025 13:28  [167] Аграрии Нижегородской области приступили к весенним полевым работам
Общество

Кладбище "Новое Стригино" в Нижнем Новгороде расширят за 48 млн рублей

25 марта 2025 15:45  [140] Общество

На продолжение строительства кладбища "Новое Стригинское" (II очередь) планируют потратить 48,1 млн рублей. Об этом сообщается на сайте государственных закупок. 

Заказчиком услуг выступает МКУ "Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода". Заявки принимаются до 2 апреля. 

Конкурс объявлен на проведение вертикальной планировки (выписка 2) и утилизации мусора. Работы должны быть завершены до 30 ноября. 

Отметим, что осенью 2024 года МКУ провело конкурс на расчистку полосы отвода от деревьев и кустарников, устройство обвалки канавы и вертикальную планировку (выписка). Контракт на 43,5 млн рублей был подписан с ООО "Гап". 

Напомним, сообщение о будущем строительстве кладбища Новое Стригинское (II очередь) в Автозаводском районе площадью 19,2 гектара появилось весной 2020 года. 

Ранее сообщалось, что нижегородец отдаст в собственность города участок для расширения кладбища "Федяковское" в Кстовском районе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автозаводский район Кладбище
Поделиться:
Новости по теме
24 марта 2025 11:29  [465] Раскрыта тайна появления человеческих костей на пляже Чкаловска
19 февраля 2025 13:46  [775] "Все там будем": Фельдман - о выделении средств на содержание нижегородских кладбищ
28 января 2025 16:24  [1489] Колумбарий планируют построить на Бугровском кладбище в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
24 марта 2025 12:54Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph