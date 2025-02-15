"Все там будем": Фельдман - о выделении средств на содержание нижегородских кладбищ Экономика

В бюджете Нижнего Новгорода на 2025 год уменьшаются расходы на содержание кладбищ на 36,7 млн рублей в рамках проекта "Память поколений". Об этом на заседании думской комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике сообщил директор департамента финансов Юрий Мочалкин, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Чиновник выступил с докладом о внесении изменений в бюджет города на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

Председатель "бюджетной" комиссии Марк Фельдман в ответ предложил изыскать источники финансирования содержания и благоустройства мест упокоений. Он отметил, что накануне вопрос поднимали на заседании комиссии по экологии. По его словам, финансирование сокращается из-за окончания областной программы.

"Мы бы хотели, чтобы администрация в спокойном режиме, совместно с депутатами, начала поиск источников финансирования. Чтобы эта программа продолжала реализовываться в том числе за счет городского бюджета. Сумма для нас не критическая, а, повторюсь, нравится это кому-то или нет, — это тоже часть благоустройства и комфорта. В конце концов, все там будем", — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что в бюджет Нижнего Новгорода предлагается внести изменения. В частности, увеличить доходную часть на 2,4 млрд рублей, а расходную - на 2,7 млрд.