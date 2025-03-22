Раскрыта тайна появления человеческих костей на пляже Чкаловска

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Власти Чкаловска в Нижегородской области рассказали о происхождении человеческих костей, найденных на местном пляже. Об этой жуткой истории рассказал телеканал "Кстати" (16+).
По словам местных жителей, после того, как вода на местном пляже отступила от берега, во множестве обнаружились фрагменты костей, черепов и других останков.
Власти Чкаловска рассказали журналистам, что при строительстве Горьковского водохранилища в 1955-1957 годах были затоплены многие местные кладбища. Весной, когда уровень воды понизился, на берегу периодически стали попадаться кости.
В местной администрации подчеркнули: в ежедневном режиме ведется мониторинг береговой линии. Также достигнута договоренность с ритуальным агентством о перезахоронениях останков.
Ранее сообщалось, что на берегу Оки в Нижнем Новгороде нашли старинное надгробие.
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