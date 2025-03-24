Новая линия производства геотекстиля заработала в Нижегородской области Экономика

Фото: корпорация развития Нижегородской области

Третья производственная линия по выпуску геотекстиля начала работу в рабочем поселке Ильиногорск Володарского округа. Ее открытие состоялось на предприятии "ГеоСМ", которое занимается производством геосинтетических материалов. Реализация этого инвестпроекта проходит при поддержке Корпорации развития Нижегородской области, сообщили в пресс-службе облправительства.

Отметим, что геотекстиль — это современный материал из синтетических волокон, который применяется в строительстве. Он используется для укрепления грунтов, отвода воды, защиты от эрозии и предотвращения повреждений гидроизоляционных покрытий.

По имеющейся информации, Корпорация развития региона оказывала инвестору консультационную поддержку и помогала в подготовке информационно-аналитических материалов.

Замгендиректора Корпорации Антон Гаранин отметил, что это уже пятый крупный проект компании "ГеоСМ", реализованный при их участии. Ранее были запущены линии по производству геомембраны и георешетки, а общий объем инвестиций в развитие предприятия достиг около миллиарда рублей.

На создание третьей производственной линии направили 210 млн рублей. Благодаря этому на заводе появилось дополнительно 20 рабочих мест.

Директор "ГеоСМ" Виктор Парекко подчеркнул, что запуск новой линии — важный шаг для устойчивого развития строительной отрасли. Производственные мощности позволят выпускать до 4380 тонн продукции в год, чего достаточно для укладки более 4000 километров дорожного покрытия.

Напомним, с 2025 года проект "Повышение инвестиционной активности" включен в федеральную программу "Эффективная и конкурентная экономика". Его цель — создание прозрачных условий для ведения бизнеса, снижение рисков для инвесторов и предоставление системных мер поддержки, способствующих увеличению доли инвестиций в валовом региональном продукте.

Корпорация развития Нижегородской области создана по инициативе губернатора Глеба Никитина. Организация помогает инвесторам на всех этапах реализации проектов — от предоставления информации о регионе и мерах поддержки до ввода объектов в эксплуатацию. Корпорация также взаимодействует с органами власти, местного самоуправления и субъектами естественных монополий, содействуя решению возникающих вопросов.