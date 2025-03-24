Готовность I этапа капремонта Мызинского путепровода достигла 60%

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Подрядчик приступил к монтажу балок пролетных строений Мызинского путепровода в Нижнем Новгороде. Как рассказали в МКУ "ГУММиД", общая готовность первого этапа капремонта моста оценивается в 60%.
Отмечается, что замена старых конструкций пролета путепровода на новые позволит обеспечить надежность объекта и повысит пропускную способность переправы. Всего будет установлено 12 новых балок. При выполнении этих работ используется различная спецтехника, включая кран грузоподъемностью до 200 тонн.
Также сообщается, что подрядчик работает в стеснённых условиях, что требует высокой квалификации и аккуратности. Работа в две смены подчеркивают серьёзный подход к выполнению проекта.
Как отметил заместитель директора нижегородского ГУММиДа Илья Беба, после завершения первого этапа частично откроют движение, а рабочие перейдут на другую половину путепровода, где также введут транспортные ограничения.
Ранее сообщалось, что ремонт Мызинского путепровода хотят завершить досрочно.
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