Выяснилось, как продвигается строительство нового спорткомплекса в Арзамасе

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Глава Арзамаса Александр Щелоков в своем телеграм-канале поделился подробностями строительства центра спортивных единоборств в микрорайоне №9.
Чиновник сообщил, что основная арена сооружения почти готова. С наступлением теплой погоды подрядчик приступит к благоустройству территории. Также рассматривается вопрос монтажа коммуникаций, что потребует немалых финансовых вложений.
По словам мэра, в новом спортивном центре воспитанники смогут заниматься боксом, самбо, карате, дзюдо, греко-римской борьбой.
Таким образом, резюмировал Щелоков, получится профессиональный подход, когда все спортсмены смогут единовременно заниматься на одной площадке.
Ранее сообщалось, что ремонт школы №1 в Арзамасе планируют завершить в 2026 году.
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