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Выяснилось, как продвигается строительство нового спорткомплекса в Арзамасе

26 марта 2025 08:00  [90] Спорт

Фото: Telegram-канал Александра Щелокова

Глава Арзамаса Александр Щелоков в своем телеграм-канале поделился подробностями строительства центра спортивных единоборств в микрорайоне №9.

Чиновник сообщил, что основная арена сооружения почти готова. С наступлением теплой погоды подрядчик приступит к благоустройству территории. Также рассматривается вопрос монтажа коммуникаций, что потребует немалых финансовых вложений.

По словам мэра, в новом спортивном центре воспитанники смогут заниматься боксом, самбо, карате, дзюдо, греко-римской борьбой.

Таким образом, резюмировал Щелоков, получится профессиональный подход, когда все спортсмены смогут единовременно заниматься на одной площадке.

Ранее сообщалось, что ремонт школы №1 в Арзамасе планируют завершить в 2026 году.

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Теги:
Арзамас Спорт
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