Благоустройство досуговых площадок по проекту "Вам решать!" завершили в Арзамасе Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Обустройство детских и спортивных площадок на общественных пространствах и школьных территориях завершили в Арзамасе. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, на реализацию проектов направили более 52 млн рублей из регионального и местного бюджетов, включая вклад жителей.

По словам главы Арзамаса Александра Щелокова, благоустроенные объекты дооснащаются поэтапно. Так, на стадионе школы №2 благодаря "Вам решать!" в течение трех лет появилась универсальная площадка с резиновым покрытием для игры в мини-футбол, волейбол, футбол и бадминтон. В этом году здесь установили столы для тенниса, обустроили турниковую зону и многое другое.

Всего в Арзамасе в этом году в рамках проекта "Вам решать!" реализуют 19 инициатив. На эти цели направлено более 92 млн рублей. Из них 55,8 млн рублей - средства регионального бюджета, 31,6 млн рублей выделили из местного и 4,7 млн рублей - это вклад жителей и спонсоров. До конца года обновят фасады школ, благоустроят прилегающие территории детского сада, Дома культуры, а также выполнят ремонт дорог в поселениях.

Напомним, подать заявку на участие в губернаторском проекте "Вам решать!" на 2025 год можно до 15 октября на сайте GOLOSZA.RU. На реализацию инициатив в 2025 году из бюджета Нижегородской области будет выделено 1,2 млрд рублей.