Найдена живой одна из потерявшихся в Нижегородской области девушек Происшествия

Найдена одна из двух потерявшихся в Нижегородской области девушек. Об этом сообщает ПСО "Волонтер НН" на своей странице в VK.

Ее искали шесть дней. Известно, что 13-летняя А. вышла из дома в Балахне 20 марта и не вернулась.

В поисково-спасательном отряде сообщили что школьница жива.

Поиски второй девушки продолжаются.

Ранее сообщалось, что пропавшего в Нижнем Новгороде 13-летнего подростка нашли живым.