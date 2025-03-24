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Происшествия

Найдена живой одна из потерявшихся в Нижегородской области девушек

25 марта 2025 20:32  [150] Происшествия

Найдена одна из двух потерявшихся в Нижегородской области девушек. Об этом сообщает ПСО "Волонтер НН" на своей странице в VK.

Ее искали шесть дней. Известно, что 13-летняя А. вышла из дома в Балахне 20 марта и не вернулась.

В поисково-спасательном отряде сообщили что школьница жива. 

Поиски второй девушки продолжаются. 

Ранее сообщалось, что пропавшего в Нижнем Новгороде 13-летнего подростка нашли живым.

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Теги:
Балахна Поиск пропавшие
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