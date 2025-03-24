Домогательства иностранца до нижегородок закончились проверкой СК

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался сообщениями о противоправных действиях в общественном транспорте Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.
По данным пользователей соцсетей, неизвестный иностранец домогается до пассажирок в транспорте областного центра.
Следственное управление СК России по Нижегородской области проводит проверку по этому факту.
Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального следственного управления Андрею Дынькову представить доклад о ходе процессуальной проверки.
Ранее сообщалось, что перед судом в Нижегородской области предстанет таксист-мигрант, надругавшийся над пассажиркой.
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