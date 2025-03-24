Домогательства иностранца до нижегородок закончились проверкой СК Происшествия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался сообщениями о противоправных действиях в общественном транспорте Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

По данным пользователей соцсетей, неизвестный иностранец домогается до пассажирок в транспорте областного центра.

Следственное управление СК России по Нижегородской области проводит проверку по этому факту.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального следственного управления Андрею Дынькову представить доклад о ходе процессуальной проверки.

Ранее сообщалось, что перед судом в Нижегородской области предстанет таксист-мигрант, надругавшийся над пассажиркой.