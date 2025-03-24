Надругавшийся над нижегородкой таксист-мигрант предстанет перед судом Происшествия

Завершено расследование уголовного дела в отношении уроженца иностранного государства, который надругался над нижегородкой. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Напомним, что преступление было совершено 24 февраля на Бору. Установлено, что таксист совершил в отношении пассажирки иные действия сексуального характера, а затем похитил ее золотую цепочку и нательный крест. Обвиняемый скрылся с места преступления и распорядился украденным по собственному усмотрению.

Мужчина уже ранее был судим за преступление против половой неприкосновенности личности. Обвиняемого задержали по результатам следственных мероприятий. Фигурант вину не признает, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

Ранее сообщалось, число изнасилований в Нижегородской области выросло на 46%.